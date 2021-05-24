МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Объем средств физлиц в банках РФ за апрель вырос на 2,9%, средств юрлиц — снизился на 0,1%, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ "О развитии банковского сектора".

"Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (-21 миллиард рублей, или 0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (-238 миллиардов рублей) и соответствующего прироста валютных (+2,9 миллиарда долларов США, или 217 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", — отмечается в материалах.

"Средства населения выросли на значительные 942 миллиарда рублей (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1,024 триллиона рублей, или 8,9%)", — приводит данные регулятор.

Как пояснили в ЦБ, рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле.

"Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренный отток вкладов", — прогнозируют в Банке России.

Помимо этого, российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 2,5% к марту, а розничное — увеличилось на 2,2% в месячном выражении, следует из обзора ЦБ.

"В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5% (+1150 млрд руб.). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%)", — говорится в сообщении.

Увеличение этого портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодобывающей и нефтегазовых отраслей, а также на кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций, пояснил ЦБ.

Розничное кредитование выросло на 2,2%, или на 476 миллиардов рублей, следует из обзора.

Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предварительным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высоким, такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск-аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации, также отмечает регулятор.