МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. За прошлый месяц средняя сумма, доступная держателям новых кредитных карт в российских банках, выросла на 3,6 тысячи рублей или на 5,2%, пишет РБК со ссылкой на оценку Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Курсу рубля предсказали восстановление к доллару

В основном кредитные организации ориентируются на платежеспособных клиентов, однако Банк России уже опасается пузырей в кредитовании физических лиц.

НБКИ отмечает, что средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле 2021 года достиг максимальной отметки с начала 2019 года. Это 72,9 тысячи рублей.

По отношению к марту этого года показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тысячи рублей. Такого, пишет издание, не наблюдалось в течение по меньшей мере двух с половиной лет, на протяжении которых бюро собирало такую статистику.

Если сравнивать с апрелем прошлого 2020 года, то рост составил и вовсе 12,3%.

"Но тогда, в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений, банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их: из данных НБКИ следует, что лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года", — пишет издание.

Похожая тенденция была зафиксирована и в других кредитных бюро из топ-3.