МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк "Хоум кредит" намерен сократить количество кредитных специалистов в своих торговых точках до конца текущего года на 10%, заявил председатель правления, руководитель бизнеса группы "Хоум кредит" Дмитрий Пешнев — Подольский.

"Знаете, количество персонала будет сокращаться… Мы сейчас уже завершили разработку технологии, которая делает все через мобильное приложение… В течение этого года, я бы ожидал до 10% сокращения персонала", — сказал он журналистам. Банк России сообщил о пиковом темпе роста ипотечного кредитования

Позднее банк уточнил, что речь идет о специалистах, которые выдают кредиты в торговых точках кредитной организации.

По его словам, причиной сокращения стала возросшая роль автоматизации в бизнесе кредитной организации. "Таковы реалии, что, да, автоматизация, она во многом уже заменяет человеческий труд и в ряде вещей это становится всем выгодней", — пояснил председатель правления.

Также банк в ближайшее время намерен увеличить общее количество своих офисов в стране, в данный момент их 204. "Мы сокращать не планируем, те 204 как сейчас, это скорее всего будет минимальная точка, ниже которой мы в ближайшие годы не упадем. Я не исключаю, что какие-то отделения отдельно будут закрыты…. В целом общее количество будет расти", — заключил он.

Кредитная организация намерена также начать выдавать потребительские кредиты под залог недвижимости: пока что идет тестирование, а до конца года продукт планируется предоставить клиентам.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля банк "Хоум кредит" занимал 36-е место в российской банковской системе с активами в размере 247,8 миллиарда рублей.