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https://1prime.ru/banks/20210525/833752595.html
Банк России подал в суд по поводу банкротства Проинвестбанка
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Центральный банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании банкротом АО "АКБ "Проинвестбанк", информация указана в электронной... ПРАЙМ, 25.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕРМЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании банкротом АО "АКБ "Проинвестбанк", информация указана в электронной картотеке арбитражных дел.
По данным картотеки, заявление о признании должника банкротом от ЦБ РФ к АО "АКБ "Профессиональный инвестиционный банк" (зарегистрирован в Перми) поступило в краевой арбитражный суд 25 мая. Документ еще не принят в работу, не распределен судье. Другие подробности в карточке не уточняются.
Банк России с 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Проинвестбанка". По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе РФ. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, 94% вкладчиков получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплат из Фонда обязательного страхования вкладов. Планировалось, что выплаты начнутся 4 мая.