МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе российских банков не наблюдается, уровень ликвидности для покрытия обязательств комфортный, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Ранее ЦБ опубликовал отчетность банковского сектора, согласно которой отрицательные чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая. Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это "дыра" в валютном балансе. В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная "дыра"

"Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 миллиардов долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств", — говорится в сообщении ЦБ в среду.

Регулятор указал, что это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков.

"При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке. В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки", — добавили в ЦБ.