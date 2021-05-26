МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" в первом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 17 раз — до 7,32 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. РЖД предлагают повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы

Операционные доходы компании выросли в 2,2 раза — до 13,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения по итогам первого квартала составила 7,5 миллиарда рублей, увеличившись в 9 раз.

Активы компании выросли за квартал на 1% и достигли на конец марта 1,33 триллиона рублей, указывается в отчетности.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.