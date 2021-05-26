МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. За первые три месяца 2021 года российские банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов граждан. Это превысило прошлогодний показатель на 13%, пишет "Коммерсант". Россиянам рассказали, что запретят устанавливать на автомобили с 1 июля

Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть за время пандемии коронавируса.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост объема предложения долгов связан с ростом просроченной задолженности на балансах кредитных организаций.

Поэтому банки, прогнозируют аналитики, будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами.

Сейчас у банков недостаточно персонала и инфраструктуры для работы с возрастающими объемами "плохих" долгов россиян.

В прошлом 2020 году банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет. Это 582 миллиарда рублей.

Если сравнивать прошлый год с докризисным 2019 годом, то количество новых кейсов коллекторов увеличилось на 4,9% и составило 8,4 миллиона единиц.