МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. "Дыра" в валютном балансе банковской системы РФ обусловлена спросом на валютные депозиты и сложностью с размещением банками валютных кредитов, и этот дисбаланс будет сокращаться по мере роста рублевых ставок на рынке, который уже начался, поскольку он уменьшит число желающих хранить сбережения в валюте, заявил РИА Новости директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.

Ранее ЦБ РФ опубликовал отчетность банковского сектора, согласно которой отрицательные чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая. Как пояснял агентству начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это "дыра" в валютном балансе.

Перекос в валютных активах — это следствие дисбаланса между валютными депозитами и валютными кредитами банков, отмечает Сусин. "В условиях экономической неопределенности из-за коронавируса и геополитики на фоне низких рублевых ставок россияне предпочитали валютные депозиты рублевым. При этом в рамках курса на девалютизацию в РФ валютное кредитование угнетено регуляторной политикой ЦБ РФ. В валюте финансируются только "сложные истории". Отсюда и вытекает превышение валютных пассивов над активами банков", — поясняет эксперт.

Вполне вероятно, что ситуация с дисбалансом будет выправляться по мере роста рублевых ставок, который уже начался вслед за повышение ключевой ставки ЦБ РФ, также считает Сусин. Это сделает рублевые сбережения более привлекательными по сравнению с валютными, ставки по которым остаются предельно низкими, добавляет он. Банк России не видит системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе

"Что касается рыночной ситуации с курсом рубля, то дисбаланс создает риски волатильности, когда банки перекрывают его на валютном рынке в моменты скачков спроса и предложения. Однако определенного тренда для курса рубля в результате дисбаланса валютных активов не формируется", — говорит эксперт.

Валюты в стране хватает: выручка российских экспортеров высока в условиях высоких цен на их товары, отмечает Сусин. При этом спрос на импорт (и, соответственно, на валюту) также высок даже несмотря на то, что курс рубля занижен: в условиях закрытия границ люди перенаправляют спрос на товары, и для импортеров ситуация сейчас неплохая, резюмирует эксперт.