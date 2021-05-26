МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредиторов объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Военнослужащим повысят оклады с 1 октября

Цель закона — недопущение необоснованных отказов в предоставлении таких каникул. Он обязывает финансовые организации уведомлять заемщиков о причинах отказа в изменении условий кредитного договора или договора займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Действующее законодательство предоставляет гражданам-заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, право потребовать у кредитора приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищным кредитам на срок до полугода.

Однако, как отмечала автор законодательной инициативы — депутат Наталья Костенко ("Единая Россия"), заемщики нередко жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им ипотечных каникул. Причем после такого отказа банки нередко предлагают свои программы реструктуризации долга, а они не всегда выгодны для заемщиков и приводят к росту закредитованности населения, указывала Костенко.