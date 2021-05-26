КИШИНЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Молдавский ProCredit Bank с 3 июня прекратит расчеты с белорусскими компаниями, которые попали под американские санкции, до тех пор платежи осуществляют только с целью прекращения деловых отношений, сообщила пресс-служба банка.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) изменило свою политику в отношении 9 компаний, находящихся под санкциями в Белоруссии.

"Платежи от и в пользу белорусских компаний и их подразделений (компании, где санкционированные компании владеют долей 50% и более уставного капитала) по новым контрактам невозможны. Платежи на основании старых договоров возможны только до 03.06.2021 и только с целью прекращения деловых отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ProCredit Bank.

В банке также уточнили, что банки-корреспонденты и банки-посредники могут самостоятельно принимать решения о продолжении отношений с белорусскими компаниями, но в этом случае "существует риск, что платежи будут заблокированы и впоследствии остановлены, без возврата денег плательщикам, даже если они являются законными". Самолет Belavia развернули у Польши из-за запрета Франции летать над ней

На сегодняшний день под санкции попали: Belarusian Oil Trade House, Belneftekhim, Belneftekhim USA, Inc., OAO "Белшина", OAO "Гродно Азот", OAO "Гродно Химволокно", OAO "Лакокраска", OAO "Нафтан", OAO "Полоцк стекловолокно". При этом ProCredit Bank предупреждает, что проблемы могут также возникнуть с компаниями ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Светлогорскхимволокно", ОАО "Гомельстекло" и Eximoil LTD.

В то же время, телеграм-канал "Мировые конфликты" сообщил, что Нацбанк Молдавии разослал всем молдавским компаниям письма, в которых предупреждает о необходимости прекратить операции с белорусскими экономическими агентами.