МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банки забирают около половины размещенных ценных бумаг Москвы, остальные — это инвестиционные фонды, в том числе и физические лица, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить про наши "зеленые" облигации, то у нас спрос со стороны банков несколько выше, связано это со сроком публикации, они у нас семилетние. Поэтому есть у нас статистика, которая говорит о том, что чем короче срок бумаг, тем больше заинтересованы в них финансовые учреждения и соответственно при более длинных сроках чаще инвестируют страховые организации и инвестиционные фонды. В целом же банки, по нашей практике, у нас забирают около половины размещенных ценных бумаг, остальные — это инвестиционные фонды, в том числе и физические лица", — рассказал Ефимов в ходе онлайн-презентации первого выпуска "зеленых" облигаций Москвы для участников парижской биржи. Путин обязал банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Заммэра отметил, что достаточно большое количество заявок поступает от физических лиц на ценные бумаги как напрямую через брокерские счета, так и через финансовые инвестиционные подразделения банков и соответствующие инвестиционные фонды.

Москва 25-26 мая собирает заявки инвесторов на "зеленый" выпуск своих облигаций. Целевое назначение выпуска — финансирование экологических проектов города, в том числе замена автобусного парка на электробусы и строительство большой кольцевой линии метро.

Правительство Москвы установило ориентир ставки первого купона по "зеленым" облигациям 74-го выпуска объемом до 70 миллиардов рублей в диапазоне 7,29-7,38% годовых, сообщил во вторник РИА Новости источник в банковских кругах. Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 7,42-7,52% годовых.

Выпуск облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Облигации включены в реестр облигации устойчивого развития ICMA.

Семилетний выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Размещение ценных бумаг запланировано на 27 мая. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) — АО "Гарант-М", соорганизаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Сбербанк КИБ", Совкомбанк и БК "Регион".