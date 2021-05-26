МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Акции ВТБ в течение года могут не только обновить четырехлетний максимум в 6 копеек, но и подняться к историческому – в 24,15 копейки, рассказали эксперты агентству «Прайм».

Акции ВТБ в ходе торгов среды поднимались на 5,31% — до 4,78 копейки, отыгрывая позитивную отчетность по МСФО за январь-апрель текущего года.

"Переоценка акций ВТБ началась еще в конце марта, после чего в течение месяца с небольшим они подорожали на 40%. Затем, правда, произошла заметная коррекция, связанная в том числе с продажей крупного пакета акций банка "в рынок" одним из акционеров. В настоящее время ситуация на рынке акций ВТБ, похоже, стабилизировалась, и инвесторы стали обращать больше внимания на весьма неплохие фундаментальные показатели банка", — говорит аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов.

Причем потенциал роста, по его оценкам, еще далеко не исчерпан.

СЛОМ ТРЕНДА

ВТБ нужно сломить сформировавшийся за долгие годы негативный след от несбывшихся надежд инвесторов, уверен главный аналитик "Открытие Брокер" по российским акциям Алексей Павлов.

Додонов из "Финама" отмечает ряд факторов фундаментальной привлекательности акций ВТБ.

Так, несмотря на заметный рост последних месяцев, акции ВТБ все еще торгуются с существенным дисконтом по финансовым мультипликаторам по отношению к представителям российского банковского сектора.

Кроме того, менеджмент банка ожидает кратного восстановления чистой прибыли ВТБ – до 250-270 миллиардов рублей в 2021 году против 75,3 миллиарда рублей в 2020 году, и промежуточные финансовые результаты указывают на то, что этот прогноз является вполне реальным.

И еще один фактор — руководство банка подтвердило, что планирует продолжать направлять 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты.

Как результат, дивиденд на обыкновенную акцию по итогам 2021 года может вырасти почти в три раза, до 0,4 копейки, при неплохой дивидендной доходности порядка 8%, подсчитал аналитик.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко не сомневается, что при устойчивом росте бизнеса банк сможет довести уровень дивидендов до 50% по итогам 2021 года. Он считает, что на фоне роста прибыли, а также возможного сокращения доли необращающихся на рынке привилегированных акций, со временем доходность резко увеличится.

"Банк уже идет с опережением своего оптимистичного прогноза по прибыли в 2021 году, составляющего 270 миллиардов рублей. Вдобавок ВТБ продолжает демонстрировать очень солидный ROE, что должно способствовать укреплению капитала. Таким образом, вероятность получения солидных дивидендов от ВТБ по итогам 2021 года, на наш взгляд, выглядит все более осязаемо", — говорит Павлов.

ПРОГНОЗЫ

Додонов указывает на целевую цену на конец 2021 года в 6,01 копейки и дает рекомендацию "покупать".

Ващенко в качестве целевой цены сроком на год ставит 6,3 копейки.

"Очередной уверенный месяц для ВТБ. В результате акции ВТБ торгуются с коэффициентом P/BV (рыночная цена акции к ее балансовой стоимости – ред.) для текущего года на уровне 0,4 против 1,2 у Сбербанка и P/E (коэффициент цена/прибыль – ред.) на уровне 3,2 против 6,7 у Сбербанка, притом что разрыв в рентабельности стал резко сокращаться", — отмечает Павлов.

"На этом фоне акции ВТБ обладают потенциалом роста. Если банку удастся стабильно месяц за месяцем демонстрировать хорошие результаты, возврат к историческим максимумам вполне реален на горизонте до года", — добавляет он.