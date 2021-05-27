МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Треть банковских клиентов в России регулярно делают накопления, еще почти 40% откладывают деньги время от времени, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пенсионеров

В опросе кредитной организации приняли участие более тысячи клиентов старше 18 лет.

"Большинство клиентов в России копят деньги – 30% откладывают регулярно, а еще 38% периодически. При этом почти каждый четвертый пока не может отказывать деньги. И только 8% не планируют этого делать", — выяснили авторы исследования.

При этом привычки к накоплению меняются в зависимости от возраста: в 18-25 лет 40% копят регулярно, а 36% иногда откладывают деньги. В 26-35 лет постоянно могут копить 37%, а иногда – 33%. После 56 лет только 19% могут делать сбережения на регулярной основе, а доля тех, кто не имеет такой возможности, увеличивается до 31%.

Кроме того, опрос показал, что клиенты копят с определенной целью – об этом заявили 67% участников опроса. Самыми целеустремленными оказались люди в 18-25 лет. С возрастом растет доля тех, кто регулярно копит без определенной цели.

Большинству удается копить – 60% клиентов заявили, что сформировали сбережения. Больше всего сберегают люди 18-25 лет – в этой группе сбережения есть у 70% респондентов. При этом мужчины более успешны в сбережениях, чем женщины – 64% против 54% имеют финансовую подушку.