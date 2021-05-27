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ВТБ предупредил, что мошенники сулят деньги за "опросы" от имени банка
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Мошенники проводят фальшивые опросы качества обслуживания от имени ВТБ, обещая за это вознаграждение, чтобы получить личные данные для доступа в "мобильный банк" клиента, сообщила... ПРАЙМ, 27.05.2021
мошенничество, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мошенники проводят фальшивые опросы качества обслуживания от имени ВТБ, обещая за это вознаграждение, чтобы получить личные данные для доступа в "мобильный банк" клиента, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В ВТБ отмечают, что более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом цель мошенников — получение личной информации и затем вывод клиентских средств.
"Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства", — указали в банке.
Однако эта уловка для получения личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в систему "ВТБ онлайн" или реквизитов карт для проведения мошеннических операций, предупредили в банке.
Также среди сценариев мошенничества распространены звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете, напомнили в ВТБ.