МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мошенники проводят фальшивые опросы качества обслуживания от имени ВТБ, обещая за это вознаграждение, чтобы получить личные данные для доступа в "мобильный банк" клиента, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В ВТБ отмечают, что более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом цель мошенников — получение личной информации и затем вывод клиентских средств. Банк России и АСВ прорабатывают расширение системы страхования вкладов

"Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства", — указали в банке.

Однако эта уловка для получения личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в систему "ВТБ онлайн" или реквизитов карт для проведения мошеннических операций, предупредили в банке.

Также среди сценариев мошенничества распространены звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете, напомнили в ВТБ.