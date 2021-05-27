МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые привлекла кредит с привязкой к ESG-рейтингу (ESG — environmental, social, governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность) — 320 миллионов долларов у Совкомбанка, сообщает компания.

"Аэрофлот" подписал первое кредитное соглашение с привязкой к ESG-рейтингу компании… ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Совкомбанк" подписали соглашение, согласно которому ставка по возобновляемой кредитной линии в размере 320 миллионов долларов привязана к ESG-рейтингу "Аэрофлота" международного агентства MSCI ESG", — говорится в сообщении. "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям в восемь стран

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

В настоящий момент "Аэрофлот" имеет рейтинг BB, с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO2. В апреле MSCI ESG вновь подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ.