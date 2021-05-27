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2021
https://1prime.ru/banks/20210527/833770662.html
ОКБ: количество ипотечных кредитов, выданных в апреле, выросло на 89%
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Российские банки в апреле 2021 года выдали 175 тысяч ипотечных кредитов, что на 89% больше итогов апреля прошлого года, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По данным ОКБ,... ПРАЙМ, 27.05.2021
ипотека, окб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле 2021 года выдали 175 тысяч ипотечных кредитов, что на 89% больше итогов апреля прошлого года, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, количество выданных за месяц ипотечных кредитов на 3% больше, чем в марте.
"Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом был в Московской области (7%), Ленинградской области (8%), Югре и Воронежской области (по 9%), Краснодарском крае (10%). Сокращение выдач произошло в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (по —2%), Татарстане (-3%), Оренбургской области (-5%)", — отмечается в сообщении бюро.