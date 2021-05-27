МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле 2021 года выдали 175 тысяч ипотечных кредитов, что на 89% больше итогов апреля прошлого года, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье

По данным ОКБ, количество выданных за месяц ипотечных кредитов на 3% больше, чем в марте.

"Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом был в Московской области (7%), Ленинградской области (8%), Югре и Воронежской области (по 9%), Краснодарском крае (10%). Сокращение выдач произошло в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (по —2%), Татарстане (-3%), Оренбургской области (-5%)", — отмечается в сообщении бюро.