МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Потери российских банков по реструктурированным во время пандемии кредитам будут растянуты во времени и могут достичь 1,4 триллиона рублей, оценил Банк России.

"По оценке Банка России, совокупные потери по реструктурированным кредитам будут растянуты во времени и по объему могут составить около 1,4 триллиона рублей, что ниже размера чистой прибыли за 2020 год", — говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора. Банк России объяснил причину сильного роста цен на ряд товаров

Чистая прибыль российских банков, по данным ЦБ, в 2020 году составила 1,6 триллиона рублей (-6% к 2019 году).

Как отмечается в обзоре, финансовый результат деятельности банковского сектора позволяет полностью покрыть вероятные потери по реструктурированным кредитам. Кроме того, банки располагают существенным накопленным запасом капитала (6 триллионов рублей), который при необходимости может быть использован для абсорбирования указанных потерь.

Банк России в апреле отметил, что объем потерь российских банков по реструктурированным потребительским кредитам в 2021 году не превысит 70–90 миллиардов рублей.