МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Дальнейшее повышение доступности жилья в РФ без угроз для финансовой стабильности возможно, только если доходы населения будут расти быстрее цен на недвижимость, говорится в докладе Банка России. Банк России предупредил о рисках покупки иностранных акций

"Потенциал дальнейшего роста доступности жилья для населения за счет увеличения финансового рычага во многом исчерпан. Даже при увеличении среднего срока по новым кредитам до 240 месяцев и снижении ставки до 7% его значение не превысит 130 тысяч рублей и будет нивелировано уже при 6%-ном росте цен на жилую недвижимость, что при сохранении роста цен на уровне 2020 года произойдет в течение двух кварталов", — сказано в документе.

"Дальнейшее увеличение спроса на жилье и повышение доступности жилья без угроз для финансовой стабильности возможно только при росте доходов населения темпами, опережающими рост цен на недвижимость", — отмечает регулятор.

По оценке Банка России, программы льготного ипотечного кредитования позволили оказать поддержку рынку жилой недвижимости в начале пандемии. Однако по мере восстановления экономической активности расширение спроса в отсутствие роста предложения жилья стало одним из основных факторов ускорения цен в 2020 году как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Согласно докладу ЦБ, в отдельных регионах с недостаточным объемом жилищного строительства рост цен превысил 20% даже в условиях снижения реальных доходов населения. Кроме того, на первичном рынке ипотеки существенно выросла доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% (с 33% в первом квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021 года), кредитный риск по которым выше. По мнению Банка России, по косвенным признакам растет количество случаев покупки квартир в ипотеку в инвестиционных целях.

"Дальнейшее масштабное стимулирование ипотечного кредитования, не подкрепленное соответствующим ростом жилищного строительства и доходов населения, создает риски формирования ценовых "пузырей" и роста долговой нагрузки населения", — подчеркнули в Центробанке.