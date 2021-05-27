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2021-05-27T15:20:51+03:00
2021-05-27T15:20:51+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210527/833771021.html
В Альфа-банке рекомендовали выплатить девять миллиардов рублей дивидендов
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Совет директоров Альфа-банка рекомендовал акционерам выплатить 9 миллиардов рублей дивидендов за 2020 год, говорится в материалах кредитной организации. "Для принятия решения на... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка рекомендовал акционерам выплатить 9 миллиардов рублей дивидендов за 2020 год, говорится в материалах кредитной организации.
"Для принятия решения на годовом общем собрании акционеров банка рекомендовать следующее распределение прибыли банка по результатам 2020 отчетного года … сумму в размере 9 000 114 577,92 рубля направить на выплату дивидендов акционерам банка, размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию банка определить – 151,04 рубля", — сказано в сообщении.
Согласно отчету по РСБУ, банк в прошлом году заработал 164 миллиарда рублей.
Альфа-банк был основан в 1990 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января занимал пятое место в банковской системе РФ.