МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка рекомендовал акционерам выплатить 9 миллиардов рублей дивидендов за 2020 год, говорится в материалах кредитной организации.

"Для принятия решения на годовом общем собрании акционеров банка рекомендовать следующее распределение прибыли банка по результатам 2020 отчетного года … сумму в размере 9 000 114 577,92 рубля направить на выплату дивидендов акционерам банка, размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию банка определить – 151,04 рубля", — сказано в сообщении.

Согласно отчету по РСБУ, банк в прошлом году заработал 164 миллиарда рублей.

Альфа-банк был основан в 1990 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января занимал пятое место в банковской системе РФ.