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Дивиденды металлургов и горнодобытчиков могут рекордно вырасти
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Объем дивидендов российских компаний металлургического и горнодобывающего секторов, выплачиваемых в 2021 году, может вырасти на рекордные 0,5 триллиона рублей, отмечают аналитики... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Объем дивидендов российских компаний металлургического и горнодобывающего секторов, выплачиваемых в 2021 году, может вырасти на рекордные 0,5 триллиона рублей, отмечают аналитики Банка России в "Обзоре финансовой стабильности".
ЦБ отмечает, что на нефтегазовую отрасль страны пришлось основное сокращение дивидендных выплат по сравнению с предыдущим годом.
"Тем не менее, падение основных показателей нефтегазовой отрасли в общем объеме чистой прибыли и свободного денежного потока выплачивающих дивиденды публичных компаний было компенсировано компаниями горнодобывающей отрасли и металлургии, у которых в 2021 году рост дивидендов может стать рекордным", — говорится в обзоре.
Как следует из диаграммы, представленной в обзоре, ожидаемое изменение дивидендных выплат в 2021 году металлургического и горнодобывающего секторов может превысить 500 миллиардов рублей.
"В результате совокупный объем дивидендных выплат российских компаний в 2021 году может увеличиться на 18% относительно предыдущего года; основная часть выплат акционерам приходится на второй-третий кварталы 2021 года", — сообщается там же.