МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Банк России считает, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России их влияние будет краткосрочным, заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Центробанк назвал условия повышения доступности жилья

"По нашим оценкам, в случае ужесточения санкций их негативное влияние, скорее всего, будет краткосрочным и достаточно ограниченным", — сказала она.

По словам Юдаевой, это связано, во-первых, с тем, что для России характерны сильные фундаментальные показатели, низкий государственный долг относительно ВВП, значительный объем золотовалютных резервов по отношению к внешнему долгу.

"Во-вторых, у российских инвесторов сохраняется достаточный капитал для роста вложений в госдолг. Так, на 1 апреля российский банковский сектор владел ОФЗ на сумму 8,1 триллиона рублей, что составляет 7,5% от активов сектора", — добавила она.