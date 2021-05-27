2021-05-27T15:57:03+03:00
2021-05-27T15:57:03+03:00
2021-05-27T15:57:03+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210527/833771385.html
Центробанк оценил влияние возможных санкций на госдолг России
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России считает, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России их влияние будет краткосрочным, заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя... ПРАЙМ, 27.05.2021
банк россии, центробанк, новости, экономика, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
https://1prime.ru/banks/20210527/833770913.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Банк России считает, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России их влияние будет краткосрочным, заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
"По нашим оценкам, в случае ужесточения санкций их негативное влияние, скорее всего, будет краткосрочным и достаточно ограниченным", — сказала она.
По словам Юдаевой, это связано, во-первых, с тем, что для России характерны сильные фундаментальные показатели, низкий государственный долг относительно ВВП, значительный объем золотовалютных резервов по отношению к внешнему долгу.
"Во-вторых, у российских инвесторов сохраняется достаточный капитал для роста вложений в госдолг. Так, на 1 апреля российский банковский сектор владел ОФЗ на сумму 8,1 триллиона рублей, что составляет 7,5% от активов сектора", — добавила она.