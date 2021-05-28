МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Заубер Банк", говорится в сообщении регулятора. Центробанк отозвал лицензию у Банка "ИРС"

По величине активов кредитная организация занимала 227 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, организация допускала нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

"Заубер Банк" в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска, уточняет ЦБ РФ. Россиян предупредили о возможной угрозе их банковским вкладам

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Заубер Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 11 июня.