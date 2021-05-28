МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка "ИРС", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка"

По величине активов кредитная организация занимала 317 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с занижением банком величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышением стоимости имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ.

Добавляется, что Банк "ИРС" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций. Банк России предупредил о рисках покупки иностранных акций

Банку было направлено предписание о корректировке стоимости имущества, исполнение которого приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В Банк "ИРС" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 11 июня.