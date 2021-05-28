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Россиян предупредили о скором банковском кризисе
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В России до 2022 года может начаться банковский кризис. Об этом предупреждают "Известия" со ссылкой на аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного... ПРАЙМ, 28.05.2021
кризис, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В России до 2022 года может начаться банковский кризис. Об этом предупреждают "Известия" со ссылкой на аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев сказал, что "есть вероятность возникновения некоторых проблем в функционировании банков. Предпосылки есть, но перерастут они во что-то серьезное — неизвестно. В любом случае данный прогноз подразумевает не "конец света", а переход".
В ЦМАКП объяснили, что под системным кризисом понимают ситуацию, когда доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%. Согласно докладу, на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов: сохранение безработицы на уровне выше докризисного и повышение реального курса рубля.
"Чтобы избежать кризиса, следует отложить повышение ставки и консолидацию бюджета", отметил Солнцев. Это поможет стимулировать экономический рост.