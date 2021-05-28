МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В России до 2022 года может начаться банковский кризис. Об этом предупреждают "Известия" со ссылкой на аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Банк России предупредил о рисках покупки иностранных акций

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев сказал, что "есть вероятность возникновения некоторых проблем в функционировании банков. Предпосылки есть, но перерастут они во что-то серьезное — неизвестно. В любом случае данный прогноз подразумевает не "конец света", а переход".

В ЦМАКП объяснили, что под системным кризисом понимают ситуацию, когда доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%. Согласно докладу, на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов: сохранение безработицы на уровне выше докризисного и повышение реального курса рубля.

"Чтобы избежать кризиса, следует отложить повышение ставки и консолидацию бюджета", отметил Солнцев. Это поможет стимулировать экономический рост.