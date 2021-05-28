МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Дочерняя компания Сбербанка стала владельцем 100% долей компаний "Регионы Финанс" и АМК "Фарма", которым принадлежит сеть торгово-развлекательных центров, следует из сообщения банка. Сбербанк запустил сервис по долгосрочной аренде автомобилей

"Дочерняя компания Сбербанка — Сбербанк Капитал — по договорённости с группой "Регионы" приобрела 100% долей компаний "Регионы Финанс" и "АМК "Фарма". Сбер заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров с целью повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации", — сообщил банк.

Группа "Регионы" принадлежит семье Амирана Муцоева. Она владеет сетью торгово-развлекательных центров "Июнь" в разных городах, а также сетью ТЦ "Сибирский городок". Девелопер построил в Москве первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты", в который группа вложила около 1,5 миллиарда долларов.

В феврале СМИ писали, что Сбербанк может получить за долги контроль над активами "Регионов", в том числе над торгово-развлекательными центрами, которые девелопер развивает по всей стране.