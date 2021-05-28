МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Два российских банка потеряли лицензию. Банк России лишил лицензии московский банк ИРС и санкт-петербургский "Заубер-банк", сообщила пресс-служба регулятора. Банк ИРС занимал 317-е место в списке банков России. Он лишился лицензии из-за махинаций, связанных, в частности, с завышением стоимости имущества для искусственного улучшения финансовых показателей, говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Что же касается "Заубер-банка", который по величине активов занимал 227-е место в банковской системе России, то он допускал различные нарушения законодательства, в том числе проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам и транзитные операции повышенного риска. Россиян предупредили о скором банковском кризисе

О том, как вкладчику не лишиться своих денег в случае, если кредитная организация утратит право заниматься банковской деятельностью, подробно рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Он отметил, что, "как показывает практика, подавляющее большинство российских вкладчиков держит на вкладах сумму в пределах страхового объема (1,4 миллиона рублей, — ред.). Это оправдано, поскольку всякое может быть. Гораздо лучше, имея некоторые накопления, разместить их в нескольких банках. В таком случае риски потери в значительной степени снижаются".

Экономист также напомнил о необходимости сравнивать условия по вкладам в разных банках перед оформлением депозита. "Если кредитная организация предлагает слишком большие проценты, то это подозрительно", считает он. Экономист объяснил, почему россияне тратят больше денег "из-под матраса"

"Можно также порекомендовать ни в коем случае не вестись на исключительно выгодные, хорошие и интересные условия по вкладам. Если вы видите, что банк предлагает ставку по вкладу выше по рынку, то будьте бдительны с этой кредитной организацией. Это мой добрый совет, который я даю своим друзьям и близким, а также сам ему следую", — сказал Твердохлеб.