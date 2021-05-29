Экономист допустил рост ключевой ставки до 6% к концу года
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России может увеличить ключевую ставку к концу текущего года до 5,75-6%, если инфляционные ожидания россиян будут сохраняться на повышенном уровне, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
"Если инфляционные ожидания будут сохраняться на повышенном относительно прошлого года уровне или даже будут расти дальше, в таком случае ключевая ставка к концу года достигнет уровня 5,75-6%. В дальнейшем она, вероятно, вновь опустится к 5%", — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Банк России в апреле поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Регулятор объяснил такой шаг в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в апреле подскочили сразу на 1,8 процентного пункта — до максимума с февраля 2017 года в 11,9%. Однако уже в мае показатель показал снижение — до 11,3%.
Банк России в апреле начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%. Эти диапазоны отражают параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20210529/833789075.html