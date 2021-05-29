МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России может увеличить ключевую ставку к концу текущего года до 5,75-6%, если инфляционные ожидания россиян будут сохраняться на повышенном уровне, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Стало известно, насколько вырастут цены в России к концу года

"Если инфляционные ожидания будут сохраняться на повышенном относительно прошлого года уровне или даже будут расти дальше, в таком случае ключевая ставка к концу года достигнет уровня 5,75-6%. В дальнейшем она, вероятно, вновь опустится к 5%", — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Банк России в апреле поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Регулятор объяснил такой шаг в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в апреле подскочили сразу на 1,8 процентного пункта — до максимума с февраля 2017 года в 11,9%. Однако уже в мае показатель показал снижение — до 11,3%. Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара достичь 100 рублей

Банк России в апреле начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%. Эти диапазоны отражают параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.