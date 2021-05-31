2021-05-31T09:23:30+03:00
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2021
https://1prime.ru/banks/20210531/833797780.html
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
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Крупные российские банки пришли к выводу, что вполне возможно перевести треть и более своих сотрудников на постоянную удаленную работу, пишет газета "Известия". В частности, речь... ПРАЙМ, 31.05.2021
удаленный режим работы, пандемия, россия, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Крупные российские банки пришли к выводу, что вполне возможно перевести треть и более своих сотрудников на постоянную удаленную работу, пишет газета "Известия".
В частности, речь идет о таких кредитных организациях, как МКБ, Райффайзенбанк, Сбер и Росбанк.
Такую возможность рассматривают и в ПСБ.
Сотрудники этих компаний смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома удаленно всегда, либо намерены посещать офис несколько раз в неделю.
В Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что уже адаптировали свои системы так, чтобы принимать сотрудников на работу онлайн.
Помимо этого, несколько отделений перевели на постоянную удаленку "Росгосстрах", ВТБ, "АльфаСтрахование" и "Югория". В первую очередь на такой режим будут переведены сотрудники из IT-отдела и департамента информационных технологий.
Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что удаленная работа сотрудников может принести выгоду компаниям за счет снижения трат на аренду. Но при этом необходимо решить проблему информационной безопасности банков.