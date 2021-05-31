МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Отключение России от SWIFT может привести к тому, что информационные сообщения, отправленные российскими банками, останутся без ответа, поскольку механика подобных санкций — это воздействие на иностранные организации, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. МИД предупредил о возможном вовлечении SWIFT в "санкционную спираль"

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

По словам Достова, в случае введения таких ограничений американским банкам будет запрещено открывать счета всем, кто обменивается информационными сообщениями в SWIFT с российскими финансовыми учреждениями. "Разумеется, мало кто в мире будет рисковать остаться без корсчетов в долларах", — добавил он.

"Очень важно понимать механику введения санкций – их адресатом являются не российские организации, а иностранные. Банки и фирмы, которые будут продолжать работать с подсанкционными лицами, не смогут совершать переводы в долларах, работать с американскими контрагентами", — пояснил эксперт.

"Проблема не в том, что российские банки не смогут отправлять сообщения через SWIFT, а в том, что их никто не захочет принимать", — резюмировал эксперт.

Впрочем, Достов считает, что отключение России от SWIFT может больно ударить по иностранным контрагентам, поскольку РФ — крупный экспортер. "Поэтому ограничения на использование SWIFT всеми российскими банками мне кажутся маловероятными", — заключил он.