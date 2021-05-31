МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 31 мая вернуло Банку России еще 12,7 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 329 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

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"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"… 31 мая 2021 года перечислила Банку России 12,7 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов…. Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 329 миллиардов рублей без учета процентов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены десять миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 2,7 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 526,5 миллиарда рублей (513 миллиардов рублей — в счет погашения основной суммы долга, 13,5 миллиарда рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 62,6 миллиарда рублей агентство выплатило в 2021 году (56 миллиардов рублей — по основному долгу, 6,6 миллиарда рублей — по процентам).

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.