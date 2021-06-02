МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, запрещающий кредиторам без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах "крестики" или "галочки", означающие согласие с условиями займа.

Документ запрещает проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Набиуллина рассказала о перспективах цифровых валют

"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В связи с подобными случаями заемщики обращаются в Роспотребнадзор, который привлекает банки к административной ответственности, отмечая недопустимость подобных действий. Суды, рассматривая такие дела, также обращали внимание, что кредитные документы с заранее проставленными "галочками" не дают возможности клиенту впоследствии отказаться от дополнительных услуг – например, страхования.