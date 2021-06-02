Центробанк назвал банки, не запустившие систему быстрых платежей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Возможность оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей еще не запустили всего два крупнейших банка, регулятор хотел бы, чтобы они ускорили внедрение этого сервиса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Система быстрых платежей… оплачивать товары и услуги онлайн, по QR-коду. Такой сервис, который Система быстрых платежей развивает, в 2,5-3 раза ниже эквайринговых комиссий. Пока у нас не все банки присоединились, сейчас работает 52 банка в этой системе, 10 – системно-значимых, крупнейших. Два крупных банка пока не присоединились, но нами установлен срок с тем, чтобы они к 1 октября, желательно, конечно, быстрее, потому есть и готовность у них технологическая, чтобы присоединились к этой системе", — сказала она, выступая на ПМЭФ.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/banks/20210602/833827618.html