С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Возможность оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей еще не запустили всего два крупнейших банка, регулятор хотел бы, чтобы они ускорили внедрение этого сервиса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В ЦБ рассказали, как Россия сократит инфляцию до 4%

"Система быстрых платежей… оплачивать товары и услуги онлайн, по QR-коду. Такой сервис, который Система быстрых платежей развивает, в 2,5-3 раза ниже эквайринговых комиссий. Пока у нас не все банки присоединились, сейчас работает 52 банка в этой системе, 10 – системно-значимых, крупнейших. Два крупных банка пока не присоединились, но нами установлен срок с тем, чтобы они к 1 октября, желательно, конечно, быстрее, потому есть и готовность у них технологическая, чтобы присоединились к этой системе", — сказала она, выступая на ПМЭФ.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.