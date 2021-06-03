МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Американские регуляторы в конечном счете будут должны учитывать в требованиях к банковскому капиталу риски, тесно связанные с изменением климата. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности главы Управления контролера денежного обращения США Майкла Хсу.

В частности, речь идет о климатических рисках, связанных с экстремальными погодными условиями, либо с серьезными изменениями в нормативных актах, связанных с экологией.

Хсу отметил, что сейчас специалисты ведут обсуждения, как именно придется учесть эти риски в практике банковского надзора. Он отметил, что еще необходимо провести ряд исследований.

"Прежде чем мы доберемся до решающего вопроса капитала, предстоит проделать еще много работы", — отметил глава регулятора.

По мнению экспертов, изменения климата могут оказать колоссальное влияние на финансовую систему, которая понесет убытки в триллионы долларов. На это могут оказать влияние такие физические угрозы, как:

повышение уровня моря,

меры, направленные на борьбу с глобальным потеплением.

Такие меры уже создают давление на бизнес. В частности, в мае экоактивистам удалось нанести удар по планам развития ряда крупнейших нефтяных компаний.