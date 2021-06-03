С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Льготная ипотека на жилье в новостройках в России в текущем виде завершит свое действие, она может быть модернизирована и кардинально измениться, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Мы убеждены, что в текущем виде программа завершит свое действие и будет модернизирована, при этом она может кардинально измениться. На наш взгляд, основное внимание будет уделено точечной, адресной поддержке регионов", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства.

"Со своей стороны, после 1 июля мы готовы разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками", — добавил он. Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен, заявил Иванов

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступает за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.