С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россияне в среднем хранят на вкладах в банках 283 тысячи рублей, рассказал РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

"С этого года у нас появился доступ к новым отчетным данным, которые позволяют консолидировать данные по всем счетам одного вкладчика в одном банке. Средняя сумма, которую вкладчик хранит на счете в одном банке, составляет 283 тысячи рублей", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По данным ЦБ, средства россиян в российских банках в апреле выросли на 2,2%, на 1 мая их объем составил 21,7 триллиона рублей.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.