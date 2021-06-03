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2021
https://1prime.ru/banks/20210603/833834001.html
Подсчитан средний размер вклада в банках у россиян
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Россияне в среднем хранят на вкладах в банках 283 тысячи рублей, рассказал РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев. "С этого года у нас появился... ПРАЙМ, 03.06.2021
новости, финансы, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россияне в среднем хранят на вкладах в банках 283 тысячи рублей, рассказал РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
"С этого года у нас появился доступ к новым отчетным данным, которые позволяют консолидировать данные по всем счетам одного вкладчика в одном банке. Средняя сумма, которую вкладчик хранит на счете в одном банке, составляет 283 тысячи рублей", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По данным ЦБ, средства россиян в российских банках в апреле выросли на 2,2%, на 1 мая их объем составил 21,7 триллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.