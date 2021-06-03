С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Сбер" простит своему сотруднику ошибку, которая стоила компании денег, однако если неуважительное поведение сотрудника приведет к отказу клиента от использования продуктов компании, то это приведет к увольнению работника, заявил глава группы Герман Греф.

"У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Помощник Путина назвал лекарство от роста цен в России

"Однако если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен", — добавил Греф.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.