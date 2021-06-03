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https://1prime.ru/banks/20210603/833835067.html
Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику
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"Сбер" простит своему сотруднику ошибку, которая стоила компании денег, однако если неуважительное поведение сотрудника приведет к отказу клиента от использования продуктов... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, герман греф, сбер, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Сбер" простит своему сотруднику ошибку, которая стоила компании денег, однако если неуважительное поведение сотрудника приведет к отказу клиента от использования продуктов компании, то это приведет к увольнению работника, заявил глава группы Герман Греф.
"У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Однако если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен", — добавил Греф.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.