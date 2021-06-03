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Правительство России изучает варианты продления льготной ипотеки под 6,5%
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Правительство РФ рассматривает варианты продления льготной ипотеки под 6,5% с уточненными параметрами, решение будет в ближайшее время, заявил министр финансов Антон Силуанов в... ПРАЙМ, 03.06.2021
льготная ипотека, правительство рф, антон силуанов, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает варианты продления льготной ипотеки под 6,5% с уточненными параметрами, решение будет в ближайшее время, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Про льготную ипотеку логика такая: мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры. Льготная ипотека была антикризисной мерой, поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки должны быть обсуждены… Руководством страны будет принято окончательное решение в ближайшее время", — сказал он журналистам на брифинге.
Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступает за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. Банк России считает, что продление госпрограммы в неизменном виде приведет к накоплению рисков на ипотечном рынке.