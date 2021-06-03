С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. ВТБ и компания "Дом.РФ" создадут универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков, предполагающую возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали зампред правления ВТБ Анатолий Печатников и замгендиректора "Дом.РФ" Артем Федорко.

Сейчас в России, по данным "Дом.РФ", реализуется более 240 региональных жилищных программ, охватывающих разные категории клиентов. Условия этих программ значительно отличаются друг от друга. Компания вместе с ВТБ намерена разработать принципы универсальной региональной программы поддержки отдельных категорий ипотечных заемщиков с едиными правилами участия и понятным механизмом подключения банков. Программу планируется подготовить к четвертому кварталу 2021 года, после чего пройдет ее апробация и оценка эффективности.

"Важно сделать ипотеку более понятной и доступной для населения в долгосрочной перспективе. Мы убеждены, что для этого необходимо объединение многочисленных региональных программ в единый проект с одним техническим оператором, который позволит российским семьям получать реальную поддержку в своем регионе и выбирать ипотеку в удобном для обслуживания банке", — прокомментировал инициативу Печатников.

По словам Федорко, за счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, для семей с детьми — 2,5%, а при покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%. TotalEnergies покупает у "Новатэка" долю в бизнесе перевалки СПГ

"Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой квартирный вопрос. Надеюсь, новую программу поддержат и другие кредитные организации", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.