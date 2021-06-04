МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Банк России в июне второй раз подряд повысит ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, — такое мнение высказал РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Банк России 11 июня рассмотрит повышение или сохранение ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила РИА Новости, что на заседании совета директоров 11 июня регулятор рассмотрит возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева сообщила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.

"Сложившиеся на сегодняшний день обстоятельства позволяют говорить о том, что в июне мы можем увидеть еще одно повышение ключевой ставки, и не исключено, что и в этот раз шаг будет не 0,25, а 0,5 процентного пункта", — поделился прогнозом Сухов в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он ожидает такого шага от регулятора даже не столько из-за повышенной инфляции, сколько из-за активного восстановления экономики. В этих условиях монетарный стимул нужно сворачивать, чтобы не спровоцировать инфляцию в будущем, пояснил глава АКРА. Пойдет ли снова на повышение ключевой ставки Банк России

По его словам, денежно-кредитная политика должна становиться нейтральной за полгода до того, как экономика начнет работать на полную мощность — то есть уже сейчас.

Банк России начал повышать ключевую ставку в марте, а в апреле увеличил ее сразу 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями.

При этом ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в среднем за год. Так, в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%, а в 2023 году — 5-6% годовых.