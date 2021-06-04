С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 4 июня вновь запускает льготную сельскую ипотеку под 2,7%, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Первый зампред Банка России рассказал о "зеленой" ипотеке

"Мы сегодня запускаем снова программу сельской ипотеки. Она работала у нас в прошлом году, в этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7%", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он добавил, что лимит программы в этом году существенно расширен.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.