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2021
https://1prime.ru/banks/20210604/833847717.html
Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7%
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Сбербанк с 4 июня вновь запускает льготную сельскую ипотеку под 2,7%, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "Мы сегодня запускаем снова программу сельской... ПРАЙМ, 04.06.2021
сбербанк, льготная ипотека, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 4 июня вновь запускает льготную сельскую ипотеку под 2,7%, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"Мы сегодня запускаем снова программу сельской ипотеки. Она работала у нас в прошлом году, в этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7%", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.
Он добавил, что лимит программы в этом году существенно расширен.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.