С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Отмена льготной ипотеки под 6,5% на жильё в новостройках не приведет к резкому падению спроса на жилищные кредиты, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

"Резкого не ждём… Нам кажется, что существенных изменений не произойдёт", — ответил он на вопрос, будет ли резкое падение спроса, если льготную ипотеку отменят.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля. При этом ЦБ РФ выступает за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных субъектах РФ. Банк России считает, что продление госпрограммы в неизменном виде приведет к накоплению рисков на ипотечном рынке.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.