2021-06-04T12:53:28+03:00
2021-06-04T12:53:28+03:00
2021-06-04T12:53:28+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210604/833849469.html
"Сбер" рассказал, к чему приведет отмена льготной ипотеки
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Отмена льготной ипотеки под 6,5% на жильё в новостройках не приведет к резкому падению спроса на жилищные кредиты, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в... ПРАЙМ, 04.06.2021
сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Отмена льготной ипотеки под 6,5% на жильё в новостройках не приведет к резкому падению спроса на жилищные кредиты, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.
"Резкого не ждём… Нам кажется, что существенных изменений не произойдёт", — ответил он на вопрос, будет ли резкое падение спроса, если льготную ипотеку отменят.
Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля. При этом ЦБ РФ выступает за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных субъектах РФ. Банк России считает, что продление госпрограммы в неизменном виде приведет к накоплению рисков на ипотечном рынке.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.