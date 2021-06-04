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https://1prime.ru/banks/20210604/833852902.html
Крупнейшие банки подключатся к системе быстрых платежей уже к 1 июля
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Крупнейшие банки должны подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на ПМЭФ, он напомнил, что до 1 сентября этого года к... ПРАЙМ, 04.06.2021
пмэф, владимир путин, банк, система быстрых платежей, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие банки должны подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на ПМЭФ, он напомнил, что до 1 сентября этого года к системе быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки страны.
"При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время. Уже к 1 июля", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.