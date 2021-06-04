МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие банки должны подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. Система быстрых платежей появится в сервисах "Яндекса"

Выступая на ПМЭФ, он напомнил, что до 1 сентября этого года к системе быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки страны.

"При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время. Уже к 1 июля", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.