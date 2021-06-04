Путин ответил на критику Дерипаски в адрес Центробанка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка.
В рамках пленарной сессии ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк "блогера", бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем Telegram-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", "ставки слишком высокие, развиваться невозможно".
"Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями", — заявил Путин.
Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.
"Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный", — сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина.
"Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров", — подвел итог Натанзон.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/banks/20210604/833855116.html