МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило имущество беглого российского банкира, бывшего совладельца лишенного лицензии Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркусы, возглавлявшей кредитную организацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого замглавы АСВ Андрея Мельникова. АСВ потребовало в суде рекордные 219 млрд руб от экс-руководителей Внешпромбанка

"В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в 100 миллионов долларов", — отметил Мельников.

По его словам, поиском и взысканием активов бывших банкиров по поручительству АСВ занимается инвестиционная компания А1, специализирующаяся на приобретении прав требования долга. Она же вместе с АСВ судится с Беджамовым и Маркус в Высоком суде Лондона.

Напомним, что в России Беджамов, проживающий в Великобритании, заочно арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментов банка.

По данным АСВ, Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, выплатил кредиторам 17,3 миллиарда рублей из общей суммы требований в 234,9 миллиарда. При этом агентство уже договорилось с Маркус о добровольной передаче государству принадлежащих ей активов в США и Европе.