С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Сбербанк готов предоставлять госуслуги россиянам, в том числе по взятию и хранению биометрии — для этого у него достаточно компетенций, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"У нас есть ряд платформенных решений и технологий, которые могли бы ускорить продвижение всех нас в сторону цифровых услуг и сервисов", — сказал он.

Отвечая на вопрос, актуален ли вопрос открытия МФЦ в отделениях Сбербанка, Кузнецов отметил: "У нас таких прямых установок не было. Мы говорим всегда о том, что у нас есть разветвленная сеть, которая фактически готова для того, чтобы предоставлять услуги большему количеству людей, чем, например, в МФЦ. По всей России МФЦ, насколько я помню, не более 5 тысяч, а у нас отделений банка значительно больше – 14 тысяч плюс еще сельская сеть".

По его словам, такой подход дает возможность снизить затраты государства. "Например, совершенно нет смысла сейчас закупать оборудование и устанавливать его в МФЦ для сбора биометрических данных, когда в Сбербанке это уже все сделано. Нужно лишь уточнить задачи, которые необходимы сегодня для предоставления государственных услуг по планам правительства. Минцифры это поддержало, поскольку очевидна выгода для государства. Мы готовы к такому сотрудничеству", — добавил Кузнецов.

"Но вот выдавать паспорта нового поколения в отделениях Сбербанка — такое никто и никогда не обсуждал, и планов таких пока на сегодняшний день нет", — пояснил он. Сбербанк применяет искусственный интеллект для борьбы с мошенниками

В настоящее время идет обсуждение, как правильно построить качественную архитектуру и инфраструктуру цифрового государства, затем начнется разработка продуктов, а только потом массовое внедрение, так как цена ошибки или некачественного цифрового сервиса очень велика, заключил Кузнецов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.