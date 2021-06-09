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2021
https://1prime.ru/banks/20210609/833885968.html
Банк России отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка
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ЦБ РФ с 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Энергомашбанк" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял такое... ПРАЙМ, 09.06.2021
цб рф, отзыв лицензии цб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Энергомашбанк" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Энергомашбанк:
- полностью утратил собственные средства (капитал);
- реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности,
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.", — сказано в сообщении.
По величине активов Энергомашбанк на 1 мая занимал 145-е место в банковской системе РФ.