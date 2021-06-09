МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Энергомашбанк" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Энергомашбанк:

полностью утратил собственные средства (капитал);

реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности,

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.", — сказано в сообщении.

По величине активов Энергомашбанк на 1 мая занимал 145-е место в банковской системе РФ.