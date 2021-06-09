МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России готов дополнить список индексов, на основе которых можно создавать биржевые паевые фонды, чтобы способствовать развитию фондового рынка, сказал на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2021" директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Кирилл Пронин.

"Из, наверное, каких-то точных моментов, которые должны также способствовать развитию рынка, прежде всего, биржевых фондов, можно сказать о том, что мы планируем несколько поправить 4129-указание ("О составе и структуре активов акционерных инвестфондов и активов паевых инвестиционных фондов" – ред.) в части дополнения списка индексов. Тоже вопрос стоит в повестке дня. От вас неоднократно получали предложения на этот счет", — сказал он.

В приложении указания "О составе и структуре активов…" перечислены 42 международных индекса, включая российские. Банк России повысит ключевую ставку до 5,5%

"Ну, и помимо того, что какие-то индексы могут конкретно появиться, на который был запрос, мы подумаем над тем, чтобы ввести туда критерии для индексов так, чтобы каждый раз не вносить изменения в указание. Это даст всем нам больше гибкости", — добавил он.

На фондовом рынке Мосбиржи обращаются 86 биржевых фондов: 66 БПИФов под управлением УК "Альфа-Капитал", УК "Атон-менеджмент", УК "БКС", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "ДОХОДЪ", УК "МКБ Инвестиции", УК "Открытие", УК "Райффайзен Капитал", ООО "РСХБ Управление Активами", УК "Сбер Управление Активами", УК "Система Капитал", УК "Тинькофф Капитал", УК "Финам Менеджмент" и 20 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds.

Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.

За январь – май 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 212,2 миллиарда рублей, чистый приток средств в биржевые фонды – 56,4 миллиарда рублей, совокупная стоимость чистых активов превысила 207 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 1,7 миллиона частных инвесторов.