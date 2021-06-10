МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года инфляции в пятницу сделает выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России повысит ключевую ставку до 5,5%

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция, которая в марте достигла своего локального пика в 5,8%. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. В апреле инфляция немного замедлилась — до 5,5%, хотя в ЦБ отмечали, что данное замедление временное. Поэтому регулятор решил продолжить возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе рассказала РИА Новости, что на заседании совета директоров в июне будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам мая ускорилась до 6,02% с апрельских 5,5%. При этом ускорение темпа роста цен в стране было для регулятора предсказуемым: Набиуллина говорила РИА Новости в июне, что инфляция немного ускорится в начале лета, потом выйдет на плато и к осени замедлится.

"Риски сохранения высокой инфляции в среднесрочной перспективе существенно выросли. ЦБ может отреагировать на это более решительным повышением ставки. В пятницу ждем плюс 0,5 процентного пункта, до 5,5%", — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Goldman Sachs дал прогноз по динамике ключевой ставки в России

ШИРОКИЙ ШАГ

Сохранение высоких цен на продовольствие и металлы в мире, а также повышенные инфляционные ожидания в России подтолкнут регулятор к повышению ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, считают эксперты.

"Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,5 процентного пункта на заседании в пятницу. Риторика ЦБ ужесточилась в последнее время в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае. Хотя ключевая ставка уже находится в нейтральном диапазоне 5-6%, ЦБ по-прежнему считает политику мягкой", — говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Он отметил, что инфляционные ожидания населения находятся вблизи четырехлетних максимумов — в мае они составили 11,3% на 12 месяцев вперед. Аналитик напомнил, что в начале 2017 года, когда наблюдался сопоставимый уровень инфляционных ожиданий населения, ключевая ставка была на уровне 10%, и допустил, что регулятор возможно решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания "инфляционной спирали".

Старший экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков также считает, что в июне регулятор решит повысить ставку сразу на 0,5 процентного пункта для стабилизации ожиданий по инфляции.

При этом более скромного повышения ставки — на 0,25 процентного пункта — ждут директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

И МОЖЕТ ДАЖЕ БОЛЬШЕ

Однако превысившая 6% инфляция в России может подтолкнуть регулятор сделать и более решительный шаг — повысить ставку на 0,75 процентного пункта, считают некоторые аналитики. Инфляция не оставила выбора Банку России

"На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки в следующие три месяца на уровне 5,7%, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6% на заседании 27 июля, либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании", — считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

Допускает возможность повышения ключевой ставки на 0,75 процентного пункта в июне и американский Goldman Sachs, хотя основным прогнозом инвестбанка является ее рост на 0,5 процентного пункта.