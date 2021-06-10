МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Использование рубля в экспортном обороте может снизить риски российских поставщиков, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ председатель правления Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, Азер Талыбов.

"То, что делают монетарные власти — Центральный Банк, в частности, за последние годы с точки зрения повышения привлекательности рубля — он может стать тем самым инструментом, на который компании, осуществляющие торговую деятельность, смогут опереться для того, чтобы минимизировать свои риски, которые происходят в результате колебания курса валют", — сказал Талыбов.

По его словам, "торговля в национальных валютах, а именно — через рубль в большей степени — имеет под собой системные смыслы и является элементом стабильности того, чтобы компании работали".

"Это очень важно в связи с тем, что Россия за последнее время существенным образом продвинулась в реализации своей макроэкономической политики", — считает глава банка.

"Если посмотреть на долгосрочную волатильность рубля, то она среди валют других стран, например, стран БРИКС и Турцию, можно увидеть, что рубль в этом смысле наиболее привлекателен и стабилен, и менее подвержен долгосрочной перспективе той волатильности, присущей этим валютам", — заключил Талыбов.