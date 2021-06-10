МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Сохранение представителя России в составе совета директоров международной системы межбанковских переводов SWIFT подтверждает, что вопрос отключения страны от этой системы не стоит, заявил РИА Новости исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT (РОССВИФТ) Роман Чернов. Центробанк пока не видит рисков отключения России от SWIFT

"Сегодняшнее избрание председателя правления Национального клирингового центра Эдди Астанина в совет директоров в очередной раз свидетельствует о том, что вопрос об исключении России в SWIFT не стоит. В соответствии с уставом SWIFT, в совет директоров входят 25 представителей крупнейших банковских сообществ, объединяющих пользователей SWIFT различных стран. Участие в совете директоров позволяет нам принимать участие в принятии решений по руководству деятельностью кооператива и оказывать активное влияние на стратегию его развития", — сообщил Чернов.

SWIFT неоднократно заявляла, что не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети, добавил Чернов. Эта система была создана как нейтральная организация для обеспечения международного обмена финансовыми сообщениями на базе единых стандартов.

В целом в истории SWIFT было несколько случаев отключения, например, Югославии на базе введенных против этой страны санкций ООН. "Необходимо отметить, что SWIFT, обеспечивая международный обмен финансовыми сообщениями, является инфраструктурой, поддерживающей взаимодействие между финансовыми институтами разных стран. И пока такое взаимодействие существует, отключение SWIFT будет наносить урон всем участникам экономической деятельности, а не только российским банкам", — подчеркнул Чернов. Эксперт оценил угрозы отключения России от SWIFT

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. А на прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's отметило риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.

Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.